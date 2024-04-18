Более 50 экспонатов представят в пространстве Музея транспорта Москвы

Постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы заработает в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27, после завершения реставрации, сообщается на официальном сайте мэра.

«Помимо постоянной экспозиции, которая расскажет о становлении и развитии системы городского транспортного сообщения в Москве, там обязательно будут временные выставки на эту тему. Для них в музейном комплексе планируем отдать более 1,2 тыс. кв. м», — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В музее будет показан весь процесс становления и эволюции системы городского транспортного сообщения. Экспозицию сделают интерактивной и мультимедийной. Она также будет доступна для маломобильных посетителей и лиц с ментальными и сенсорными особенностями. А для юных гостей подготовят специальный экскурсионный маршрут по истории транспорта Москвы.

Подземный уровень, расположенный на глубине 7,5 м, посвятят столичному метро. Здесь разместят вагоны подземки, которые были в эксплуатации в разные годы, а гости смогут попробовать себя в роли машиниста. На первом уровне будет постоянная экспозиция о наземном транспорте и сервисных машинах.

Всего для посетителей будут доступны 53 экспоната — автобусы, трамваи, троллейбусы, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт, а еще восстановленные макеты ретротехники.

Площадь комплекса составит примерно 20 тыс. «квадратов». Из них 15,5 тыс. кв. м займет основное здание, 3,7 тыс. — мультиформатное пространство для временных выставок, культурных и образовательных программ и мероприятий «Клуб». Еще 637 кв. м отдадут под автолабораторию для профориентации и занятий по машиностроению.