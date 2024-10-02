Более 50 дорог отремонтировали в городах Подмосковья по нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтировали более 50 участков региональных дорог в черте городов Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонт дорог в черте городов значительно повышает комфорт жителей, пользующихся как личным, так и общественным транспортом. В этом сезоне специалисты Мосавтодора обновили 90 км покрытия на 52 участках дорог, расположенных в 28 городах Подмосковья. Таким образом, проезд более 2 млн городских жителей в центр города к местам притяжения, в том числе социально значимым объектам — культурным, образовательным, спортивным и медицинским учреждениям, стал удобнее», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Так, например, дорожное покрытие обновили в г. Рузе на ул. Солнцева и участке Волоколамского шоссе, в г. Раменское на улицах Гагарина, Народной, Электрификации и Народное Имение, в г. Сергиевом Посаде на участке Новоугличского шоссе, в г. Наро-Фоминске на улицах Московской и Профсоюзной. Дорожники также отремонтировали участок Волковского шоссе в г. Мытищи, проспект Пацаева в г. Долгопрудном, ул. Главную в г. Дедовске.

«Часто езжу по городу на машине — вожу ребенка в разные секции. Конечно, приятно, что улицы ремонтируются — сразу настроение лучше, когда едешь по ровной дороге», — поделилась впечатлениями житель Раменского округа Людмила.

Кроме этого, в городе Можайск работы провели на улицах Коммунистической и Герцена, в г. Серпухове обновили покрытие на Северном шоссе, в г. Дмитрове — на ул. Пушкинской, в г. Чехове — на ул. Комсомольской, в г. Ступине — на улицах Андропова и Чайковского, в г. Талдоме — на ул. Пришвина и других участках региональной сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.