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Более 50 брошенных автомобилей эвакуировали с улиц Красногорска с начала года

По поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова в округе ведется работа по эвакуации с парковок и общественных пространств брошенных разукомплектованных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В пятницу с улицы Ильинский тупик, дом 13 на специализированную стоянку вывезен автомобиль «Жигули». Всего с начала года эвакуировано более 50 брошенных автомобилей.

Важно помнить о мерах по приведению транспортного средства в состояние, не позволяющее приравнивать его к брошенному.

К признакам разукомплектованности относится отсутствие лобового или заднего стекла, пассажирских стекол, отсутствие бампера, крышки багажника, капота, колеса либо оси.

При обнаружении таких машин можно обратиться в управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа: 8(498)568-21-78, 8(499)501-09-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.