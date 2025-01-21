Более 50 автомобилей проверили в ходе мероприятия «Ребенок-пассажир» в Балашихе

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие было направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле.

В ходе мероприятия было проверено 52 автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют приучать ребенка к детскому креслу с самого раннего детства, тогда ребенок будет понимать, что автокресло — это обязательный атрибут при поездке. Автокресла рекомендуется выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

Водитель, который везет в своем автомобиле ребенка, должен быть вдвойне внимательным и осторожным. Нужно строго соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и не совершать необдуманных маневров на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.