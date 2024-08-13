Более 50 автомобилей проверили в Балашихе в рамках мероприятия «Ребенок-пассажир»

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей — пассажиров 13 августа 2024 года с 13:00 до 15:00 часов в городском округе Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2, сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле.

В ходе мероприятия было проверено 53 автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют приучать ребенка к детскому креслу с самого раннего детства, тогда ребенок будет понимать, что автокресло — это обязательный атрибут при поездке! Автокресла рекомендуется выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.