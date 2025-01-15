Более 5 тыс случаев порчи остановочных павильонов Подмосковья выявлено в 2024 году

На региональных дорогах Московской области расположено более 10 тыс. автобусных остановок, и их количество ежегодно увеличивается за счет обустройства новых. В 2024 году было установлено 250 остановочных пунктов. Также было зафиксировано более 5 тыс. случаев порчи павильонов, часть из них — это акты вандализма, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты «Мосавтодора» стараются оперативно реагировать на подобные случаи и восстанавливать поврежденные объекты. В декабре 2024 года восстановили павильоны, расположенные в г. Озеры г. о. Коломна, в д. Стулово Богородского округа, на Болшевском шоссе в Королеве, в п. Лесной Пушкинского округа, в д. Демихово Орехово-Зуевского округа», — пояснили в ведомстве.

Несмотря на свою прочность, павильоны страдают от действий вандалов. Нарушители ломают боковые стенки и крыши, разбивают стекла, наносят на них надписи и рисунки, размещают несанкционированную рекламу на поверхности павильона, оставляют бытовой мусор на посадочной площадке. Среди поврежденных павильонов сотрудники «Мосавтодора» выявили более 350 — загрязненных граффити, более 570 — с поврежденным остеклением и порядка 480 случаев размещения несанкционированной рекламы.

Неисправное состояние павильона может негативно сказаться на безопасности и комфорте пассажиров, ожидающих транспорт. Например, поврежденное остекление не только не защищает от осадков, но и может стать причиной травм, а надписи и рисунки на стеклянных боковых поверхностях затрудняют обзор, что может привести к ДТП.

Минтранс Подмосковья и «Мосавтодор» призывают жителей и гостей региона бережно относиться к объектам инфраструктуры. Не стоит ломать павильоны и портить их внешний вид, а также оставлять мусор на остановках — это не только создает дискомфорт, но и является актами вандализма или порчи имущества, за которые предусмотрена ответственность согласно УК и КоАП РФ соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.