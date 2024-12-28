Более 488 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» в 2024 года

Пассажиры автобусов «Мострансавто» совершили свыше 488 млн поездок с начала 2024 года — это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Больше всего поездок с начала года пассажиры совершили с помощью социальных карт, по ним зафиксировано 229 млн операций. Также более 156 млн трансакций было зафиксировано, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. Кроме того, в 2024 году по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» было совершено 69 млн и 33 млн поездок соответственно», — рассказали в «Мострансавто».

По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты МАП № 10 г. Королев, с начала года зафиксировано более 69 млн поездок. Интенсивный пассажиропоток также отмечен в МАП № 5 г. Подольск, на маршрутах филиала пассажиры совершили 51,4 млн поездок. На третьем месте идет МАП № 8 г. Химки с показателем в 51,3 млн поездок.

Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны четыре способа безналичной оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.