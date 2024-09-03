Более 460 тыс поездок совершили пассажиры на автобусах до подмосковных СНТ

С начала апреля на сезонных маршрутах, следующих до садовых и дачных товариществ в Московской области, пассажиры совершили более 460 тысяч поездок. В этом году в регионе действуют 44 сезонных маршрута, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самым популярным маршрутом у пассажиров стал № 10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре, на котором зафиксировано 66,7 тыс. поездок. На втором месте среди сезонных маршрутов с показателем в 60 тыс. операций — № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» в Орехово-Зуеве. На третьем месте — маршрут № 30 «Электрогорск — Алексеево» в Павловском Посаде, на нем зафиксировано 49 тыс. поездок.

Сезонные маршруты работают в 30 городских округах Московской области до начала ноября. Автобусы доставляют пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Московской области и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.