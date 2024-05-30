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Более 4,5 тыс ям устранили на дорогах Королева с начала года

С начала текущего года сотрудники команды «Автобытдор» отремонтировали более 14 тыс. квадратных метров дорожного покрытия, что на 60% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Королева.

Кроме того, начиная с апреля рабочие коммунальной городской организации вымыли более 13 500 км дорог и тротуаров, проведя в общей сложности около 100 циклов.

Сезонные работы продолжаются и сотрудники «Автобытдора» в ежедневном режиме проводят все необходимые работы для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.