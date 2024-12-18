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Более 41 тыс тонны дорожно-строительного материала передали Подмосковью в 2024 году

Одним из направлений работы министерства имущественных отношений Московской области является передача движимого и недвижимого имущества, к которому относится строительно-дорожные материалы. Так, в целях использования избыточно накопившегося дорожно-строительного материала, образовавшегося в результате ремонта региональных автодорог в областном «Мосавтодоре», передано городским округам Подмосковья асфальтобетонная крошка общим объемом 141 175 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение мероприятий по передаче из областной собственности в муниципальную направлено прежде всего на обеспечение развития муниципальных образований в различных сферах деятельности.

Асфальтобетонную крошку муниципальные образования смогут использовать в дорожном строительстве: обновление дорог, выполнение ямочного ремонта, укрепление обочины, отсыпка подъездных дорог к вновь образованным земельным участкам для многодетных семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.