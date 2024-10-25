Более 400 проектов организации дорожного движения одобрили в Подмосковье

Свыше 800 заявлений на согласование проектов организации дорожного движения на региональных дорогах (ПОДД) с начала года получили в Минтрансе Подмосковья. Из них было выдано более 400 положительных решений, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проект организации дорожного движения — важное условие для обеспечения безопасности водителей и пешеходов рядом со строительной площадкой. Основной задачей такого проекта является сохранение пропускной способности тротуаров и дорог, предоставление доступа к строениям, расположенным рядом, и сохранение их нормального функционирования. В рамках проекта устанавливаются временные знаки и разметка», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, ПОДД используется для сохранения дорог и тротуаров в пригодном состоянии, учитывая возможное увеличение нагрузки, выбора наиболее подходящего маршрута для транспорта, особенно для крупногабаритной техники. Данная услуга предоставляется в электронном виде через портал региональных «Госуслуг», результат которой приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ.

Срок предоставления услуги — до 10 рабочих дней. За услугой могут обратиться физические и юридические лица, или индивидуальные предприниматели. Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.