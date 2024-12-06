Более 400 машин эвакуировали за неправильную парковку в Ленинском округе

Борьба с нарушениями правил парковки автомобилей продолжается в Ленинском округе. На прошедшей неделе из жилых микрорайонов округа эвакуировали 422 транспортных средства. По этому показателю муниципалитет стал лидером в Подмосковье за указанный период. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«На прошедшей неделе силами сотрудников Госавтоинспекции и управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведены рейды в жилых комплексах «Южная Битца», «Восточное Бутово» и «Пригород Лесное». Автомобили, припаркованные в зоне действия ограничивающих стоянку дорожных знаков, были эвакуированы, их владельцам придется заплатить штрафы в размере порядка 7 тысяч рублей. Особое внимание обращаем на машины, которые мешают проезду общественного транспорта и коммунальной техники», — приводятся в сообщении главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе уточнили, что на спецстоянку отправлено около 40 грузовых автомашин. Порядка 90% эвакуированных за неделю автомобилей — легковые.

Сообщается, что эвакуация осуществляется в Ленинском округе на регулярной основе. Еженедельно на штрафстоянку отправляются 300-400 транспортных средств. Причиной эвакуации может стать стоянка в зоне действия запрещающих знаков и на местах для инвалидов, парковка во втором ряду или на пешеходном переходе, на остановках общественного транспорта, а также создание затруднений для проезда экстренных служб, таких как скорая помощь и пожарные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.