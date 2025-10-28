Более 400 информщитов оборудовали на дорогах Подмосковья

В Московской области специалисты «Мосавтодора» завершили установку 419 информационных щитов на региональных дорогах. Щиты размещены в рамках мероприятий по повышению безопасности движения на дорогах, где зафиксированы наезды на пешеходов, столкновения с неподвижными транспортными средствами, а также аварии на нерегулируемых железнодорожных переездах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для привлечения внимания водителей и пешеходов дорожники обустроили информационные щиты на 90 потенциально опасных участках региональных дорог: на переходах, прямых участках и рядом с ж/д переездами. Информационные знаки информируют о приближении к опасному участку и напоминают о необходимости соблюдения ПДД: снизить скорость, спешится на переходе», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Лидерами по объему работ стали Раменский, Рузский и Можайский округа. Так, в Раменском округе обустроили 56 информационных щитов на участке Егорьевского шоссе от деревни Осеченки до деревни Аринино, а также 45 знаков на участке Рязанского шоссе, расположившегося на пути от деревни Чулково до деревни Старниково. В Рузском округе 44 щита появились на участке между поселком Колюбакино и деревней Нестерово, а в Можайске о потенциальной опасности участников движения предупреждают 34 новых щита, установленных на улицах Бородинской, Мира и на Можайском шоссе при въезде в город.

Кроме того, специалисты установили 42 информационных знака на дороге «Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест», соединяющей городские округа Черноголовка и Богородский.

В ведомстве напомнили о строгом соблюдении ПДД: не переходить дорогу вне пешеходных переходов, спешиваться на переходах с велосипедов и самокатов, соблюдать скоростной режим и заблаговременно снижать скорость перед переходами и быть внимательными при проезде населенных пунктов, нерегулируемых ж/д переездов.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.