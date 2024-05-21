Более 40 проломов ограждений вдоль ж/д путей ликвидировали в Люберцах за неделю

Сотрудники администрации округа Люберцы на минувшей неделе выявили 43 пролома и восстановили почти 90 кв. метров проломанных ограждений вдоль железнодорожных путей в границах муниципалитета. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Так, специалисты ликвидировали пролом ограждения на станциях «Красково», «Малаховка» и др., приступили к установке железобетонного ограждения на перегоне между станциями «Панки» и «Томилино».

«За неделю сотрудниками администрации выявлено и восстановлено 87 кв. метров ограждений вдоль железной дороги. Проломы в ограждениях устранены, несанкционированные тропы ликвидированы», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Также на прошлой неделе в рамках профилактики травматизма на железной дороге провели 79 профилактических бесед с потенциальными нарушителями, а также 56 проверок, в ходе которых привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.