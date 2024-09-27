Более 40 муниципальных и региональных дорог отремонтировали в Истре

«Истра является одним из округов-лидеров по объему работ в рамках нацпроекта, там заменили 37,5 км асфальтобетонного покрытия на 11 участках. На муниципальной сети округа отремонтировали 31 участок общей протяженностью порядка 11 км. Благодаря проведенным работам проезд 120 тысяч жителей округа к домам, социальным объектам и туристическим местам стал комфортнее», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На региональной сети отремонтировали ул. Главную в г. Дедовск, а также участок от остановки «Никулино» до ул. Советской в Истре — он обеспечивает подъезд к историческому центру города местных жителей и многочисленных туристов, приехавших посетить Ново-Иерусалимский монастырь и музей Новый Иерусалим. Дорога также является подъездом к городскому парку, музыкальной школе, городскому суду, стадиону «Истра», церкви Николая Чудотворца и мемориалу Великой Отечественной войны. Самым протяженным стал участок ремонта от трассы А-108 до д. Савельево, где обновили почти 10 км дорожного полотна, кроме этого, более 8,8 км покрытия заменили на участке, соединяющем деревни Исаково, Лобаново и Лешково.

Для комфортного передвижения жителей малых населенных пунктов также провели ремонт участков: от д. 41 в д. Лешково до д. Новинки, от Новорижского шоссе до деревни Обушково, улицу Колхозная в с. Новопетровское, пересечение с Новорижским шоссе вблизи остановки «Поворот на Захарово» и центральную улицу в д. Шебаново. А по результатам голосования жителей на портале «Добродел» отремонтировали подъезд к д. Шаблыкино.

На муниципальной сети в Истре обновили покрытие на ул. 15 лет Комсомола и ул. 25 лет Октября — рядом расположены детская и стоматологическая поликлиники и профессиональный колледж, ул. Главного Конструктора В. И. Адасько — рядом находятся детсад, лицей, школа искусств, социальный фонд и ЗАГС. А в г. Дедовске отремонтировали 10 улиц, в том числе ул. Гвардейскую, где расположен индустриальный колледж, школы, детский сад и спортклуб, а также улицы Заречную и Рабочую, которые ведут к лицею, ул. Мира — к школе № 4, а также улицы Первомайскую и Юбилейную — к Георгиевскому скверу, церкви, школам и детсаду, недалеко расположена Дедовская городская больница и спортивный комплекс. А также ремонт провели на местных дорогах в деревнях Борисково, Ивановское, Красновидово, Никулино, Павловское и Рубцово, Савельево, Трусово и селах Павловская Слобода и Рождествено — дороги обеспечивают комфортный проезд к домам, школам, стадионам, бассейнам и медучреждениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.