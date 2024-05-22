Более 40 дорог к туристическим местам Подмосковья отремонтируют в этом году

В рамках ремонтного сезона по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожные службы отремонтируют больше 40 участков региональных дорог, по которым можно проехать к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Комфортный подъезд к достопримечательностям и туристическим местам обеспечим в 20 городских округах Подмосковья, общая протяженность ремонта составит более 120 км. В настоящее время дорожники продолжают ремонт региональных дорог по нацпроекту, что позволит и местным жителям, и туристам комфортно добираться до популярных общественных пространств — музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На ул. Солнцева в Рузе уже завершили ремонт — рядом расположены музей милиции, краеведческий музей, Воскресенский собор. В Истре дорожники ремонтируют покрытие региональной дороги «Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево», которая обеспечивает подъезд к Ново-Иерусалимскому монастырю и музею Новый Иерусалим. В округе также обновят покрытие на участке Волоколамского шоссе от села Новопетровское в сторону деревни Антоновки, там у реки Маглуши стоит местная достопримечательность — дом семьи Кузнецовых. В Раменском работы ведутся на улице Народное имение, где находится усадьба Раменское, Собор Троицы Живоначальной, смотровая площадка, вечный огонь, Борисоглебская церковь и памятники.

В Зарайске отремонтируют улицу Первомайскую, которая ведет к историческому центру города — Зарайскому Кремлю, а также водонапорной башне 1916 года постройки, дому Типицына, домам купцов Локтева и Ярцева. В Сергиевом Посаде специалисты отремонтируют участок Новоугличского шоссе, по которому можно проехать к главной достопримечательности города — Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, а также к музейному комплексу «Конный двор», Сергиево-Посадскому государственный историко-художественному музею-заповеднику и другим местным достопримечательностям. Также в этом году в рамках нацпроекта в округе Пушкинский обеспечат комфортный проезд к Покровской церкви и усадьбе Любимовка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.