Более 4 тыс нарушений в сфере таксомоторных перевозок пресекли в Подмосковье в 2024 году

В Московской области с начала года выявили порядка 4 тыс. нарушений, связанных с таксомоторной деятельностью. За год было проверено более 23 тыс. автомобилей. Наиболее частыми нарушениями являются отсутствие путевого листа о прохождении медицинского и технического осмотров, а также фонаря оранжевого цвета, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Работа по контролю за деятельностью перевозчиков такси ведется сотрудниками управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами.

«В 2024 году число нарушений такси в регионе снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из важнейших направлений работы является пресечение деятельности нелегальных перевозчиков такси: это прежде всего обеспечение безопасности пассажиров, так как зачастую у перевозчика нет необходимого водительского стажа, водитель не проводит медицинский и технический контроль. Так, за 2024 год было проверено более 15 тыс. автомобилей такси, из них порядка 3 тыс. водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения. Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 18 тыс. административных материалов. Наибольшее число нелегальных такси было выявлено в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также на территории городских округов Домодедово, Котельники, Пушкинский, Химки в местах, где наблюдается интенсивный пассажиропоток», — сказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Рейды по выявлению деятельности нелегальных перевозчиков в таксомоторной деятельности проводятся на еженедельной основе, а в периоды высокого пассажиропотока (дачный сезон, праздничные дни) число проверок увеличивается.

Кроме того, в Подмосковье с помощью системы «Такси-контроль» удалось выявить порядка 12 тысяч нарушений региональной атрибутики такси. Автомобиль должен быть с белым цветом кузова, желтой светоотражающей полосой на боковых сторонах, серой внизу по периметру авто, шашечным поясом на борту и световым фонарем на крыше.

Большую роль в снижении общего числа нарушений в такси является профилактическая работа, которую инспекторы УРАТК проводят с каждым водителем, недавно приступившим к деятельности. В ходе встречи, перевозчику разъясняется правовая база осуществления таксомоторной деятельности в Московской области, обязательные требования к перевозчику такси, способах снижения рисков и о контрольно-надзорных мероприятиях.

Согласно законодательству, для получения разрешения перевозчику необходимо находиться на учете в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основным требованием к автомобилю является его экологический класс — он должен быть не ниже ЕВРО 5.

Разрешение выдается на 5 лет для ИП и юрлиц, и на 5 лет или меньший срок для самозанятых, в случае если необходимый срок будет указан в заявлении.

Всего на сегодняшний день в Подмосковье работают порядка 105 тыс. такси и более 34 тыс. перевозчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.