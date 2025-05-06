Более 4 тыс ям устранили на дорогах Люберец с начала года

В городском округе Люберцы с начала года подрядные организации устранили более четырех тысяч дорожных ям. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С начала 2025 года на автомобильных дорогах городского округа Люберцы работники дорожных служб устранили 4597 ям. Общая площадь проведенных работ составила 6895 квадратных метров. В настоящее время идет второй цикл подготовки улично-дорожной сети к летнему содержанию», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Он уточнил, что в рамках работ проводится уборка мусора и смета, мойка остановочных павильонов, перильных ограждений, дорог и тротуаров, а также покраска бортового камня. Срок выполнения работ — до 12 мая.

«Ежедневно подрядные организации проводят работы по уборке и очистке 161 остановочного павильона, расположенного на муниципальной сети, и 178 остановочных пунктов на региональной сети. Кроме того, на муниципальных дорогах помыто более 10 км перильных ограждений, а на региональных дорогах — 41 км», — добавил Игнатов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.