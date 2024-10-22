Более 3,8 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 3 890 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее число неправильно припаркованного транспорта эвакуировали в следующих округах: Красногорске (392 ТС), Химках (360 ТС), Мытищах (318 ТС), Ленинском (313 ТС) и Балашихе (273 ТС).

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону «112» и в приложении «112 МО» или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Автомобилистов призывают быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Также не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Также автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель его оставил в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 м от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенной специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которых предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.