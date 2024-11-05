Более 3,8 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 838 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Московской области, это на 49 автомобилей меньше по сравнению с данными предыдущей недели.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Красногорске (382 ТС), Ленинском (340 ТС), Мытищах (295 ТС), Химках (294 ТС), Балашихе (267 ТС).

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону «112» и в приложении «112 МО» или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Автомобилистов призывают соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Также автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель его оставил в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 м от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенной специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которых предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.