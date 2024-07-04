Более 38 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» в июне

В июне жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» свыше 38 млн. поездок. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Из них свыше 19,5 млн операций пассажиры зафиксировали с помощью социальных карт, 12,6 млн поездок оплатили банковскими картами и 6,4 млн — транспортными картами.

В июне чаще всего жители и гости региона пользовались услугами маршрутов: № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва», № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники», № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)». На них зарегистрировано соответственно 446 тыс., 328 тыс. и почти 313 тыс. поездок.

Данная цифра пассажиропотока за июнь на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место по количеству поездок в минувшем месяце занял МАП № 10 г. Королев. Здесь пассажиры совершили 5,5 млн операций. На сегодняшний день компания обслуживает около 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области. Ежедневно на линии выходят более 4,7 тыс. автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.