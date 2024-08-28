Более 37 тыс пассажиров перевезли на Московской детской железной дороге за лето

37,2 тыс. пассажиров перевезли на Московской детской железной дороге за 87-й летний эксплуатационный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

За три месяца производственную практику здесь прошли 734 юных железнодорожника от 12 до 17 лет, которые обслуживали всю инфраструктуру, управляли перевозочным процессом и водили поезда.

Московская детская железная дорога, расположенная в подмосковном Кратово, пользуется неизменной популярностью у школьников, отдыхающих на детских базах, в летних оздоровительных лагерях и в санаториях, воспитанников детских садов, а также туристов, приезжающих сюда из Москвы и городов Подмосковья. Это одна из старейших малых магистралей страны. Большинство ее выпускников поступают в железнодорожные средние и высшие учебные заведения и пополняют коллектив Московской железной дороги.

Новый учебный год на Московской детской дороге начнется 1 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.