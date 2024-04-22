Более 3,7 тыс ям устранили на дорогах Балашихи с начала года

Ямочный ремонт продолжается в Балашихе. В системе планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры с января этого года оцифровали 4 137 дефектов на дорогах округа, передает пресс-служба администрации городского округа.

Коммунальщики уже залатали большую часть из них — 3 738 ям.

Технология ямочного ремонта заключается в том, что поврежденный участок дорожного покрытия удаляется при помощи специального оборудования и это место заполняется асфальтобетонной смесью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.