Более 350 новых дорожных знаков установили на улицах Королева в 2024 году

В подмосковном Королеве одним из важных направлений в работе является обеспечение безопасности на дорогах. Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций на дорогах регулярно проводится замена старых и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уважаемые автовладельцы, будьте внимательны! Новый дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», 8.4.11 «Кроме вида транспортного средства автобус» на ул. Сталинградской Битвы. Такое решение приняла рабочая группа объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. о. Королев», — отмечается в материале.

Вопросами обеспечение безопасности дорожного движения в Королеве занимается специальная комиссия, в которую входят представители Госавтоинспекции и администрации города. Ее основная задача — анализ состояния дорожного движения и разработка эффективных мер по снижению аварийности и повышению уровня безопасности на территории города, а также реализация программ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, улучшению условий для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, велосипедистов и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.