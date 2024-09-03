Более 3,5 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3526 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 26 автомобилей меньше по сравнению с данными предыдущей недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Мытищах (323 ТС), Красногорске (321 ТС), Ленинском округе (311 ТС), Химках (299 ТС) и Котельниках (224 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствовать проезду экстренных служб. Также автомобилистов просят не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Также автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель его оставил в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 м от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенной специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которых предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.