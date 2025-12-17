Более 33 тыс Lada Granta отозвали из-за дефекта в кардане

В связи с возможным дефектом в карданном элементе одной из систем, «АвтоВАЗ» отзывает 33 450 автомобилей Lada Granta. Представители компании заявили о небольшом риске ослабления крепежа указанной детали, сообщает «Царьград» .

Ранее Росстандарт проинформировал, что отзыву подлежат машины, реализованные с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Подробности о VIN-кодах представлены в приложении.

«Речь идет о карданном элементе одного из узлов Lada Granta, где минимален риск ослабления соединения. Вероятность его проявления в реальной эксплуатации крайне мала, однако „АвтоВАЗ“ решился на отзывную кампанию, чтобы полностью исключить подобные случаи», — уточняется в материале.

Было также отмечено, что причиной дефекта является поставщик комплектующих, с которым уже достигнуты договоренности о внесении необходимых корректировок в процесс производства.

