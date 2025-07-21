Более 300 участников собрал этап Кубка Карякина в Домодедове

Соревнования, приуроченные к празднованию международного Дня шахмат, проводились в парке «Елочки» Домодедова в рамках спортивного марафона «Сила России» сторонников «Единой России». Ключевым событием дня стал сеанс одновременной игры между Сергеем Карякиным и 10 лучшими молодыми шахматистами соревнований. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«Сегодня самый настоящий праздник, и повезло с погодой. Шахматы развиваются очень динамично. Шахматы — не просто досуг, а часть воспитания, образования, культуры. Рад видеть, как турниры объединяют детей, родителей, тренеров и показывают уровень, к которому мы идём. И поэтому мы продолжаем нашу работу совместно с министерством спорта Московской области, с партией «Единая Россия», с администрациями городов. Мы открываем шахматные клубы, мы привлекаем все больше и больше детей в наши секции, мы проводим турниры, и видно, что турниры проходят на высоком уровне. Мы очень стараемся, поэтому, я надеюсь, что эта замечательная традиция продолжится», — поделился эмоциями сенатор РФ, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

В рамках второго этапа Кубка в Домодедово состязание проводилось в разных возрастных категориях: открытые соревнования для всех желающих Московской области, среди юношей и девушек 2008–2012 гг. р., среди мальчиков и девочек 2013–2014 гг. р., 2015–2016 гг. р., а также 2017 г. р. и моложе. Шахматные противостояния прошли в семь туров по швейцарской системе.

Победители и призеры каждого турнира были награждены эксклюзивными кубками и медалями. Кроме того, дополнительные награды получили женщины и ветераны спорта. Отметим, что самому юному участнику Кубка исполнилось 5 лет, а самому возрастному — 88 лет.

После сеанса одновременной игры Сергея Карякина и лучших молодых шахматистов состоялась автограф-сессия Сергея Карякина и многократной чемпионки мира, международного гроссмейстера Валентины Гуниной.

Кубок Сергея Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2025 году первый этап Кубка прошел в балашихинском парке «Пехорка». Соревнования собрали 300 начинающих и опытных шахматистов из 12 регионов России.

Финальный третий этап Кубка Карякина состоится 30 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха в Лобне — в нем сразятся лучшие шахматисты двух этапов. Также в Лобне смогут сыграть все желающие в отдельных пяти категориях.

Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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