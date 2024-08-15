Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 15:58

Более 300 случаев парковки на газонах выявили в Подмосковье с начала августа

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает работу по борьбе с недобросовестными водителями. Так, с начала августа через программу «Народный инспектор» было выявлено 307 случаев парковки в зонах зеленых насаждений. Сумма штрафов по итогам контрольно-надзорных мероприятий составила 423 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фиксировать неправильную парковку транспортных средств во дворах и на общественных территориях помогают жители региона при помощи программы «Народный инспектор».

Больше всего нарушителей зафиксировано в городском округе Красногорск. Здесь составлено 56 постановлений на сумму 86 тыс. рублей. Популярные места, где автовладельцы паркуют свой транспорт на газонах — дворы в поселке Путилково и селе Ильинское.

Сообщить о нарушении жители могут через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Для этого нужно записать видео, на котором будет видна зона парковки, а также номер автомобиля.

В июле благодаря «народным» инспекторам в рейтинг антилидеров по количеству зафиксированных нарушений правил парковки вошли городские округа Мытищи — 40 нарушителей, Балашиха — 36, Котельники — 25 и Ленинский — 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.