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Более 300 пригородных поездов ЦППК подготовила к лету

Более 300 поездов, 1100 станций и 1800 платформ на них подготовила ЦППК к наступлению летнего сезона, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Специалисты проверили работоспособность ключевых систем в собственных и арендованных составах, а также провели обновление инфраструктуры после зимы.

Всего в весеннем комиссионном осмотре были задействованы 2100 человек — сотрудники подрядных организаций и ЦППК.

Компания проверила 312 собственных составов: 285 электропоездов и 27 — дизельных. Также работники подготовили 34 арендованных поезда, а остальной арендованный подвижной состав проверили специалисты РЖД своими силами.

При осмотре поездов ключевое внимание уделялось соответствию нормам безопасности. Сотрудники проверили общее противопожарное состояние составов, а также работоспособность систем климат-контроля и вентиляции в них — чтобы температура внутри оставалась комфортной даже в самую жаркую погоду.

В рамках сезонного осмотра планово инспектировались функции видеонаблюдения и связи пассажиров с локомотивной бригадой, системы торможения и управления, механическое и электрическое оборудование, контрольно-измерительные приборы.

В ходе подготовки собственной и арендованной инфраструктуры специалисты помыли и обновили покраску фасадов вокзалов, платформ, турникетных павильонов и билетных касс. Всего на эти работы ушло 209 тонн краски и 2,5 тонны моющего средства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.