Более 300 кв метров ям заделали на дорогах в поселках Люберец за прошедшую неделю

С 20 по 26 января в поселках Малаховка и Красково городского округа Люберцы заделали более 300 квадратных метров ям, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорожными службами ООО МСК «Дорстрой» и ООО «Любдор» проводятся работы по содержанию автомобильных дорог. На минувшей неделе в поселке Малаховка проводился ямочный ремонт. Работы выполнены по следующим адресам: Мичурина, Пушкина, Лермонтова, Электрозаводская, Прудовая, Республиканская, Гоголя, Луначарского, Гаражная. В поселке Красково — ЖК «Кореневский Форт», Машковский проезд, улица Буденного. Общая площадь составила более 300 кв. метров», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что также подрядными организациями выполняются работы по уборке мусора вдоль муниципальных дорог и обработка противогололедными материалами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.