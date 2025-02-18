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Более 300 км дорог обработали от гололеда в Люберцах за минувшие выходные

Более 300 км муниципальных дорог в городском округе Люберцы были обработаны от гололеда в выходные дни. Водителей просят быть особенно внимательными: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Подрядными организациями для обеспечения безопасного проезда проводится обработка автомобильных дорог противогололедными материалами. В городском округе Люберцы за минувшие выходные обработали более 300 км муниципальных дорог от образования наледи. Дорожные службы продолжат проводить противогололедную обработку», — отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится минусовая температура, местами возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.