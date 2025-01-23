Более 300 ям устранили на дорогах Люберец с начала года

В городском округе Люберцы с начала года подрядные организации устранили более 300 ям на муниципальных дорогах. Ямочный ремонт на дорогах проводится круглый год, позволяя поддерживать их в нормативном состоянии, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В городском округе Люберцы в плановом режиме выполняются работы по ямочному ремонту автомобильных дорог. С начала текущего года подрядные организации на муниципальных дорогах устранили более 300 ям общей площадью 366 квадратных метров. В холодное время года устранение ям проводится с применением холодной смеси или литого асфальтобетона, ход и качество проведенных работ фиксируется в системе контроля и планирования работ», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что ежедневно в содержании автомобильных дорог задействовано около 100 единиц специальной техники и более 320 дорожных рабочих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.