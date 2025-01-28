Более 300 ям устранены в округе Истра с 20 января

Аномально теплая погода этой зимой и частые перепады температур сильно влияют на состояние асфальтобетонного покрытия. В связи с этим на совещании администрации муниципального округа Истра особое внимание было уделено на максимальное увеличение темпов проведения ямочного ремонта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории округа в ямочном ремонте на данный момент задействовано 7 бригад. Только с 20 января было выявлено 355 ям на муниципальных дорогах, из которых 306 на сегодняшний день уже устранены.

Ямочный ремонт проводится также и на региональных автомобильных дорогах. За прошлую неделю на участках, проходящих по территории муниципалитета, было выявлено 769 ям, из которых устранены на сегодня 550.

Работа в первую очередь выполняется по самым аварийным ямам. В заделке используется литой асфальт, который применяется как правило в зимнее время года. Кроме того, стал использоваться и горячий асфальт, поскольку исходя из текущих теплых погодных условий прямо сейчас заработал ряд асфальтобетонных заводов, которые и производят отгрузку этого более традиционного вида асфальтобетона.

В муниципальном округе Истра функционирует горячая линия, куда можно обратиться и оставить в дальнейшем заявки для проведения ямочного ремонта по телефону: 8 (495) 994-54-43 (доб. 137, 131 и 193).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.