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Более 30 водителей автобусов требуется в филиал АО «Мострансавто» в Ступино

Работу общественного транспорта обсудили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством и главами округов. Глава округа Ступино Сергей Мужальских рассказал, что в филиал АО «Мострансавто» в округе требуется более 30 водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Пассажирские перевозки в муниципалитете выполняют МАП № 5 Подольск — филиал АО »Мост Ярансавто», ИП «Осадчев И.В.» — 36 муниципальных маршрутов, из них 30 — социальные. Ежедневно работает 76 автобусов», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По информации руководителя муниципалитета, в АО «Мострансавто» в штате 72 водителя, вакантно 33 места. У ИП «Осадчев И.В.» в штате 15 водителей.

С начала года поступило 406 обращений от жителей округа по вопросу транспортного обслуживания населения АО «Мострансавто».

«Процент выполнения рейсов на муниципальных маршрутах — 92%. Основная причина срыва рейсов — острая нехватка водительского состава», — отметил Сергей Мужальских.

По словам главы округа, с диспетчерским составом проведен инструктаж по оперативному регулированию движения при угрозе срыва рейса по эксплуатационной причине.

По результатам работы к перевозчику применяются штрафные санкции за невыполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Кадровой службой АО «Мострансавто» и администрацией округа ведется работа по формированию кадрового резерва водителей. Осуществляется взаимодействие с кадровыми агентствами и центрами занятости населения, в том числе других регионов. Утверждена программа АО «Мострансавто» «Приведи друга» с денежным поощрением сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.