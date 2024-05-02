Более 30 тыс железнодорожников Подмосковья поучаствовали в субботниках в апреле

На Московской железной дороге прошли апрельские субботники, в этом году посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В них приняли участие более 30 тыс. работников предприятий и ветеранов столичной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Центральной площадкой традиционно стало локомотивное депо Москва-Сортировочная — родина «Великого почина», где 105 лет назад, 12 апреля 1919 года, железнодорожники впервые в стране безвозмездно за одну ночь отремонтировали три паровоза, которые позже отправились на фронт. С тех пор субботники стали важной традицией для работников железнодорожного транспорта.

На столичной магистрали на субботники ежегодно выходят все, кто не занят в этот день в основном производственном процессе, а также ветераны отрасли. Железнодорожники благоустраивают территории и полосу отвода вблизи путей, высаживают деревья, проводят уборку рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, привокзальных площадей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.