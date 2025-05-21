Более 30 км дорог отремонтируют в Солнечногорске до конца лета

53 участка муниципальных дорог общей протяженностью свыше 30 км отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году. Работы завершили уже по 13 адресам, включая микрорайон Рекинцо, деревни Радумля, Новинки, Гончары и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

ГАУ Московской области «Лабрадор» проводит лабораторную проверку качества покрытия на отремонтированных дорогах. Специалисты берут пробы асфальта, измеряют уклоны и толщину покрытия.

«Все, чтобы убедиться: работа выполнена на совесть и прослужит жителям долгие годы. Контроль за качеством — обязательная часть любого благоустройства», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Большую работу проведут по ремонту грунтовых дорог. На всех 39 участках такого типа из перечня положат асфальтобетонную крошку.

Кроме того, в округе в этом году запланировано строительство 5 тротуаров вдоль дорог общего пользования.

Особое внимание уделят безопасности. На трех пешеходных переходах сделают регулируемое движение, у 15-ти близ учебных заведений — установят ограждения и еще на 24 — светодиодные светофоры типа Т-7.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.