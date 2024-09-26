Более 30 км асфальта обновили на дорогах Красногорска для удобства жителей

Также на муниципальной сети дорожники заменили покрытие на 23 участках.

«Для комфортного передвижения более 300 тыс. жителей обновили больше 30 км асфальтобетонного покрытия на 34 муниципальных и региональных дорогах Красногорска, обеспечив комфортный проезд к домам, остановкам общественного транспорта и станциям, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям округа, а также к местным достопримечательностям», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках нацпроекта ремонт региональных дорог завершен, более 20 км покрытия обновили на участках в черте города и малых населенных пунктах. В Красногорске отремонтировали ул. Станционную, обеспечивающую подъезд к ж/д станции Нахабино, участок ул. Ново-Никольской, участок Волоколамского шоссе от ул. Володарского до 42 дома по ул. Советской — ежедневно дорогой пользуется больше 60 тыс. автомобилистов для проезда в Красногорск и Москву.

Самым протяженным участком ремонта на региональной сети стала дорога от д. Нефедьево до ул. Почтовой в р. п. Нахабино, где заменили более 7,5 км старого полотна, обеспечивающего подъезд к домам жителям нескольких населенных пунктов, Мемориалу 9-й гвардейской дивизии и Нефедьевскому рубежу обороны Москвы, усадьбе Саввы Морозова, нескольким церквям и объектам социальной инфраструктуры. Кроме этого дорожные службы обновили покрытие на следующих региональных дорогах: на участке Пятницкого шоссе в районе д. Аристово, на подъезде к Московской городской онкологической больнице № 62 в п. Истра, на участке Ильинского шоссе между с. Дмитровское и п. Мечниково, на улицах Экспериментальной и Школьной в п. Ильинское-Усово, а также на съезде с Новорижского шоссе у СНТ Ильинские дачи.

На муниципальной сети отремонтировали почти 10 км. Покрытие обновили на ряде дорог в г. Красногорске, в том числе: ул. Вокзальной — рядом станция МЦД Павшино, стоматологическая поликлиника, детский сад, музыкальная и художественная школы, спортивный клуб; ул. Советской — на ней расположены МРСЭИ, кинотеатр Искра, Тимоховский пруд, школы и детская поликлиника; ул. Циокловского — рядом находится кожвендиспансер, а также гимназия и детский сад; ул. Фабричной — здесь расположена медклиника. Также ремонт провели в малых населенных пунктах: Истра, Нахабино, Отрадное, Тимошкино, Ангелово, Гаврилково и Степановское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.