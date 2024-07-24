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Более 2,5 тыс кв м дорог отремонтировали в солнечногорской деревне Пешки

В городском округе Солнечногорск продолжают ямочный ремонт большими картами. Работы уже завершены на двух участках в деревне Пешки вблизи дома № 5, где общая площадь выполненных работ составила более 2,5 тыс. кв. метров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

При устранении дефектов дорожного полотна рабочие сначала фрезеруют участок дороги, выравнивают края, просушивают и обрабатывают битумной эмульсией. После этого специалисты приступают к укладке асфальта.

«Преимущество данного ямочного ремонта в том, что специалисты восстанавливают большой участок дорожного полотна, где точечно уже невозможно решить проблему. Где необходимо в первую очередь провести работы в этом году мы отталкивались исходя из обращений, поступивших от жителей округа», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Всего в муниципалитете планируется провести ямочный ремонт большими картами на 16 дорогах. Общая площадь ремонта составить свыше 22 тысяч кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.