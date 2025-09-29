Более 2,5 млн автоматизированных медосмотров прошли водители Подмосковья

В «Мострансавто» действует автоматизированная система проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. Для этого в филиалах компании установлено 160 специальных аппаратных комплексов. С начала этого года с их помощью было выполнено уже более 2,5 млн проверок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Процесс осмотра начинается с идентификации водителя. У аппаратов высокая пропускная способность: в пиковое время утреннего выпуска автобусов они справляются с большим потоком водителей. Ежедневно медосмотр проходят более 5,7 тыс. водителей автобусов. Вся процедура занимает менее трех минут.

После идентификации система измеряет ключевые показатели здоровья: температуру тела, артериальное давление и пульс, а также проводит тест на наличие признаков алкогольного опьянения. Результаты всех измерений в реальном времени передаются на компьютер инспектора по проведению профилактических осмотров водителей, который принимает решение о допуске водителя к работе. При положительном заключении водителю выдают путевой лист с отметкой о прохождении медосмотра, при выявлении отклонений в состоянии здоровья к работе он не допускается. В этом случае на смену привлекается резервный водитель. Все данные фиксируются в электронном журнале.

Внедрение автоматизированной системы позволило обеспечить высокую точность диагностики и сократить время процедуры. Отметим, что подведомственная министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области компания обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линии выходят свыше 5 тыс. автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.