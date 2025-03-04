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Более 2,4 тыс ям устранили на дорогах Королева с начала года

С начала этого года сотрудники предприятия «Автобытдор» устранили 2 402 ямы на дорогах и дворовых территориях Королева. Основные работы были проведены на участках, как проезды Полевой, Дворцовый и Ярославский, а также улицы 50-летия ВЛКСМ, Пушкинская, Пионерская, Лесная, Парковая, Исаева, Большая Комитетская, Калининградская, Лермонтова, Сталинградской битвы и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ямочный ремонт дорожного покрытия в наукограде ведется постоянно. План работ формируется по результатам проверок, заявок от жителей в ЕДС, жалоб в социальных сетях.

Общая площадь восстановительных работ превысила 5 тысяч квадратных метров. Все ремонтные работы проводились с использованием современных технологий и литой асфальтобетонной смеси, что обеспечивает долговечность и качество покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.