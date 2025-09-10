Более 24 км дорог отремонтировали в Сергиево-Посадском округе летом

Более 24 км дорог отремонтировали в Сергиево-Посадском округе по итогам летнего сезона. Работы выполнены на 45 объектах общей площадью свыше 150 тыс. кв. м. Финансирование проекта превысило 300 млн рублей из средств регионального и местного бюджетов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабный ремонт позволил муниципалитету войти в ТОП-5 по протяженности обновленных дорог в Московской области. Особое внимание уделили сельским территориям: по инициативе фракции «Единая Россия» в народную программу включили ремонт 12 автомобильных дорог в селах и деревнях. Среди ключевых объектов, отремонтированных в этом сезоне, — дорога в поселке Лоза протяженностью 480 метров до водонапорной башни и участок длиной 1,5 км между деревнями Боблово и Барово.

«Мы этой дороги на выезд из деревни ждали несколько лет. Она была в ужасном состоянии, особенно весной и осенью. Обратились к партии „Единая Россия“, и вопрос был взят на контроль. Очень рады, что слово сдержали и проблему решили», — поделился житель деревни Боблово Александр.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергиево-Посадского округа Константин Негурица отметил системный подход к решению проблемы. Если в 2024 году было отремонтировано почти 100 тысяч кв. метров дорожного полотна, то в 2025 году этот показатель превысил 150 тысяч кв. метров. Таким образом, прирост объема работ составил более 50% за год.

На 2026 год запланирован ремонт 24 км дорожной сети Сергиево-Посадского округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.