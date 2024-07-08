Более 2,2 млн пассажиров посетили московский вокзал Печатники за 2 года

В столице городским вокзалом Печатники за 2 года воспользовались свыше 2,2 млн человек. Он начал работу в июне 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вокзал объединил МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный транспорт. Сейчас пассажиропоток здесь составляет 3,6 тыс. человек ежедневно. Это в 3 раза больше, чем за первый месяц после открытия вокзала.

На вокзале предусмотрены лифты и эскалаторы, безопасный переход через ж/д пути. Здесь есть все удобства для жителей с точки зрения расположения.

На вокзале планируется улучшить пересадку на «салатовую» линию подземки, которая сейчас занимает примерно 6 минут.