Более 2,2 млн пассажиров посетили московский вокзал Печатники за 2 года
Фото - © М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В столице городским вокзалом Печатники за 2 года воспользовались свыше 2,2 млн человек. Он начал работу в июне 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Вокзал объединил МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный транспорт. Сейчас пассажиропоток здесь составляет 3,6 тыс. человек ежедневно. Это в 3 раза больше, чем за первый месяц после открытия вокзала.
На вокзале предусмотрены лифты и эскалаторы, безопасный переход через ж/д пути. Здесь есть все удобства для жителей с точки зрения расположения.
На вокзале планируется улучшить пересадку на «салатовую» линию подземки, которая сейчас занимает примерно 6 минут.