Более 210 км дорог обработали противогололедными материалами ночью в Люберцах
Фото - © администрация г.о. Люберцы
Для обеспечения безопасного проезда дорожные службы в городском округе Люберцы в ночные часы провели противогололедную обработку всей сети муниципальных дорог — это 218 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Дорожные службы перешли на зимнее содержание в начале ноября, в рамках которого в течение зимы будут обеспечивать работы по уборке дорог и обработке дорожной сети противогололдеными материалами. Все работы фиксируются в специализированно системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
В пятницу по прогнозам синоптиков ожидается небольшой снег, усиление ветра с порывами до 15 м/с. Жителей просят быть внимательны на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться и не стоять под деревьями.
В случае возникновения вопросов, связанных с содержанием улично-дорожной сети и развития дорожной инфраструктуры округа можно обращаться в управление дорожного хозяйства по телефону: +7 (498) 732-80–08 (доб. 206) и +7 (498) 732-80–14 (доб. 1436) или же через социальные сети управления.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.