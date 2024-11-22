Более 210 км дорог обработали противогололедными материалами ночью в Люберцах

Для обеспечения безопасного проезда дорожные службы в городском округе Люберцы в ночные часы провели противогололедную обработку всей сети муниципальных дорог — это 218 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожные службы перешли на зимнее содержание в начале ноября, в рамках которого в течение зимы будут обеспечивать работы по уборке дорог и обработке дорожной сети противогололдеными материалами. Все работы фиксируются в специализированно системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

В пятницу по прогнозам синоптиков ожидается небольшой снег, усиление ветра с порывами до 15 м/с. Жителей просят быть внимательны на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться и не стоять под деревьями.

В случае возникновения вопросов, связанных с содержанием улично-дорожной сети и развития дорожной инфраструктуры округа можно обращаться в управление дорожного хозяйства по телефону: +7 (498) 732-80–08 (доб. 206) и +7 (498) 732-80–14 (доб. 1436) или же через социальные сети управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.