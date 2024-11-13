Более 2,1 млн автоматизированных медосмотров прошли водители Подмосковья в 2024 году

В «Мострансавто» работает система автоматизированного предрейсового и послерейсового медосмотра водителей — состояние здоровья проверяют с помощью 160 аппаратных комплексов. С начала года было проведено более 2,1 млн медосмотров с помощью автоматизированной системы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Благодаря технологии распознавания лиц система идентифицирует водителя, после чего программа фиксирует все измерения показателей здоровья по ключевым параметрам. В функционал оборудования входят: проверка температуры тела, измерение артериального давления и пульса, выявление признаков алкогольного и наркотического опьянения. Автоматизированная система позволяет быстро и точно оценивать состояние здоровья водителя перед выходом на линию.

Результаты обследований в онлайн-режиме направляются инспектору, который принимает решение о допуске сотрудника к работе. Все данные фиксируются в электронном журнале. При положительном заключении водителю выдают путевой лист с отметкой о прохождении медосмотра.

За счет автоматизации процесса снижается влияние человеческого фактора, повышается точность измерений, сокращается время на медосмотр — все это позволяет повысить и улучшить условия труда сотрудников «Мострансавто», а поездки пассажиров сделать более безопасными и комфортными.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.