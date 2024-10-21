Более 200 км покрытия обновили на дорогах в малых населенных пунктах Подмосковья

В ремонтном сезоне 2024 года дорожники обновили порядка 220 км покрытия на региональных дорогах в малых населенных пунктах Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Более трети программы этого сезона по ремонту региональных дорог составили подъездные пути и участки, расположенные на территории деревень, сел и поселков. Специалисты «Мосавтодора» заменили почти 220 км дорожного покрытия более чем на 70 участках, что обеспечило комфортное и безопасное передвижение местных жителей в 30 городских округах», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Раменском округе дорожники отремонтировали покрытие на участках между д. Осеченки и п. совхоза «Красковский», от Рязанского шоссе до п. Горки в Бронницах, центральную дорогу в д. Дементьево и с. Игумново, а также подъезд к дачному поселку Клеверная дымка, улицы Октябрьскую и Ким в п. Ильинский. А в Дмитровском округе обновили покрытие от поселка дома отдыха «Горки» до Рогачевского шоссе и от этого же поселка до деревни Старо, в Талдомском округе — между деревнями Ширятино и Дьяконово, на участках от с. Спас-Угол и д. Малиновец и от с. Новоникольское и д. Глинки, а также на ул. Карла Маркса в п. Вербилки. Также ремонт провели в деревнях, селах и на подъездных дорогах Можайского, Богородского, Истры, Солнечногорска, Чехова, Пушкинского и других округов.

Работы проводились с учетом мнения местных жителей — по результатам голосования на портале «Добродел» специалисты «Мосавтодора» уложили более 45 км нового асфальтобетонного покрытия.

Например, работы были проведены на подъезде к селу Редькино в Коломне, на центральной дороге в д. Коробово Ленинского округа, на участках между поселками Белоомут и Каданок и деревнями Ольшаны и Лесное в Луховицах, а также в деревнях Цаплино и Устьяново в Орехово-Зуевском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.