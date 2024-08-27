Более 20 тротуаров построили в 13 округах Подмосковья по просьбам жителей

На территории 22 горокругов Московской области завершили строительство 45 новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Обустроили 45 новых тротуаров общей протяженностью 32 км. При этом 4 тротуара — победители голосования жителей на портале „Добродел“, а еще 20 новых тротуаров построены специалистами после обращений местных жителей 13 городских округов», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Среди четырех построенных тротуаров, набравших наибольшее число голосов на «Доброделе»: тротуар в Серпухове — его обустроили на участке дороги, соединяющим деревни Глазово и Скрылья, две новые пешеходные дорожки общей протяженностью 2 км в Чехове: в д. Чепелево на участке от остановки «Дачи-1» до Старосимферопольского шоссе и в д. Кулаково между остановками «Сады» и «Чеховские угодья».

А в округе Ступино жители с. Константиновское и ДНП Солнечный теперь могут безопасно добираться к своим домам, магазинам, автобусным остановкам и фельдшерско-акушерскому пункту — здесь дорожники обустроили тротуар длиной 1,4 км.

Среди 20 тротуаров, построенных по обращениям жителей, тротуары в Красногорске, Чехове, Кашире, Луховицах, Люберцах, Электростали, Щелкове, Дзержинском, Богородском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Талдомском, Сергиево-Посадском округах.

До конца года в Московской области в рамках нацпроеткта «Безопасные качественные дороги» планируется построить более 65 км новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.