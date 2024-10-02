Более 20 млн авто проехали по М-12 «Восток» со дня открытия движения до Казани

С запуска движения по участку скоростной автодороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани число проездов превысило 20 млн. В среднем в сутки по этой трассе проезжает порядка 10 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В число самых популярных маршрутов среди автомобилистов по М-12 «Восток» входят направления в Московской, Владимирской областях и Республике Татарстан.

На первом месте маршрут Москва — Электроугли — по нему с декабря прошлого года по настоящее время пользователи проехали около 4,2 млн раз.

В границах Владимирской области на маршруте между городами Владимир и Гусь-Хрустальный по новой дороге зарегистрировано около 950 тыс. проездов. В Республике Татарстан наибольшая интенсивность движения на М-12 «Восток» отмечена по мосту через р. Волгу на маршруте между городом Тетюши и казанским аэропортом — проехали здесь более 526 тыс. раз.

В пиковые дни отмечается рост трафика легковых и грузовых автомобилей на всех маршрутах М-12 «Восток». Наибольшая интенсивность движения с момента открытия дороги до Казани была зафиксирована в преддверии майских праздников и начала учебного года. Так, 28 апреля по этой магистрали отмечено свыше 112 тыс. проездов, а 30 августа установлен рекорд — более 117 тыс. проездов всех видов транспорта по различным маршрутам на М-12.

Такие показатели подтверждают высокую востребованность скоростной трассы среди пользователей, что обусловлено рядом преимуществ. В первую очередь — это экономия времени в пути, комфортный и безопасный проезд, качественная связь, а также возможность отдохнуть на современных многофункциональных зонах дорожного сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.