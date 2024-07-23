Более 2 км уличного освещения оборудуют в Коломне

В городском округе Коломна ведутся работы по оборудованию новых линий уличного освещения в рамках проекта «Светлый город», инициировано губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новая система уличного освещения уже начала работать вдоль региональной дороги от Митяевского моста до Парфентьево. Вдоль дороги протяженностью 1 км специалисты установили светильники на 26 опорах.

«Дорога стала более безопасной. Работы начались 8 июля, сейчас уже все работает. Жители Парфентьево довольны», — сказал староста села Альберт Ханов.

Позже в Парфентьево оборудуют еще одну систему наружного освещения. 17 светильников установят на улице Мира — протяженность линии составит 530 м.

Новое освещение появится также на набережной Дмитрия Донского в Коломне. Протяжённость линии составит почти 800 м. На общественной территории будет установлено 25 светильников.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул важность проекта «Светлый город», который был инициирован губернатором несколько лет назад.

«Мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2 900 км дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал Михаил Хайкин.

В ведомстве напомнили, что в рамках программы осуществляются работы по строительству и реконструкции систем освещения на улицах, дорогах и местах общественного отдыха.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.