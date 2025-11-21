Более 17 км дорог ремонтируют в Егорьевске в этом году

В 2025 году в рамках государственной и муниципальной программ выполняется ремонт 27 автомобильных дорог, протяженностью более 17 км. Об этом сообщили на еженедельном «часе дорог», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Площадь ремонта — более 76 тыс. кв. м, из них: текущий ремонт 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения и капитальный ремонт 17 автомобильных дорог общего пользования местного значения», — рассказал глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Ранее состоялся рабочий выезд в поселок Шувое, где завершается капитальный ремонт дороги по улице Советской. Ранее это была щебеночная дорога с грунтовыми участками общей протяженностью 2,7 км. Дорога имеет важное значение, так как соединяет частный сектор с важными социальными объектами. Также ремонтируются дороги на улице Гражданской и Восточном проезде в Егорьевске, а в деревнях Пантелеево, Назарово и Корниловской, селе Раменки, селе Саввино и других населенных пунктах.

Работы выполняются с учетом мнения местных жителей и требований нормативных документов. При формировании списка опирались не только на тип и состояние покрытия, но и на обращения жителей, полученные, в том числе во время «выездных администраций».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.