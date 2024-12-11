Более 163 тыс кв метров дорог отремонтировали в Шатуре за 2024 год

В управлении дорожной инфраструктуры и благоустройства округа Шатура подвели итоги за 2024 год. Общая площадь ремонта дорог составила 163 502 кв. метра. Работы производили по 32 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На дорогах и дворовых территориях установлено 260 «лежачих полицейских». Дорожная разметка обновлена на протяженности 286 км. Обновили разметку и на 300 пешеходных переходах. На нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 светофоров Т7.

Не обошли стороной изменения дорог на сельских территориях округа. В октябре в деревне Тюшино отсыпали и укатали один километр щебеночной дороги. В Тупицыне специалисты завершили укатку щебня. Большая часть дороги до населенного пункта проходит через лес. В Шатурторфе на улице Красные ворота отсыпали 900 метров. Эти три участка стали завершением обустройства дорог в этом году.

В содержании дорог было задействовано 46 единиц техники: это автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, самосвалы, тракторы. На 2025 год в округе запланировано отремонтировать 46 участков дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.